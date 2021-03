Peugeot-Etat: We Love\TBWA eröffnet OPEn

Die neue Markenidentität des Automobilkonzerns wurde vor einigen Tagen enthüllt. OPEn – kurz für: Omnicom for Peugeot Engine – ist exklusiv für Peugeot tätig. We Love\TBWA wurde als Agentur für Österreich ausgewählt.

Gewonnen wurde der Pitch mit einer strategischen Empfehlung: "Eine Ressource, die auf der ganzen Welt denselben hohen Stellenwert bei allen Menschen hat, ist Zeit." Diese in Quality Time zu verwandeln, werde zum zentralen Narrativ der Marke.

In einem globalen Pitch um Peugeot, der während des Lockdowns unter ungewohnten Bedingungen quer über unzählige Homeoffices in Europa, Asien und Lateinamerika stattfand, konnte sich OPEn durchsetzen. OPEn - kurz für: Omnicom for Peugeot Engine – ist nun exklusiv für Peugeot tätig. We Love\TBWA wurde für Österreich ausgewählt und leistete so seinen Beitrag dazu, den weltweiten Etat zu sichern.Die Wiener Agentur verantwortet alles von Klassik über Digital bis Social Media. Man freue sich, das Unternehmen „auf dem Weg zu einer noch innovativeren und hochwertigeren globalen Marken-Ikone zu begleiten,“ sagt Agentur-Geschäftsführerin Irene Sagmeister.Die neue Markenkampagne läuft im TV, Online und auf ausgewählten Plakatstellen. Unter dem Titel „Lions of our time“ feiert Peugeot all jene, die nicht nach Macht und Geld streben, sondern danach, Herren ihrer Zeit zu sein und nach ihrem eigenen Rhythmus zu leben.Bernd Pfaller, Marketing Director von Peugeot Österreich, meint dazu: „Wir starten mit Peugeot in ein neues, spannendes Zeitalter voller Innovationen und neuer Modelle, die Elektrifizierung der gesamten Palette schreitet rasant voran. Die modernen Werte werden durch die neue Brand Kampagne bestens widergespiegelt.“