Der Handelsverband ist als Sprecher und Partner des Handels seit 100 Jahren als freie Interessenvertretung in Österreich aktiv und vertritt dabei die Interessen seiner rund

4.000 Mitglieder in Österreich.

Offerista Group Austria ist als Teil der Offerista Group

Experte für Handelsmarketing und begleitet momentan über 1.600 internationale Handels- und Herstellermarken in Europa. "Unser Ziel ist es, unsere Mitglieder in allen Bereichen zu unterstützen und ihnen ein umfassendes Service zu bieten. Wenn jemand den Handel so gut kennt wie die Marketingexpertinnen und Experten Offerista Group Austria, ist das für beide Seiten eine optimale win-win-Situation, von der auch unsere Mitglieder profitieren", so Rainer Will, Geschäftsführer vom Handelsverband.