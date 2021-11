Peter Baier

Die Linzer Agentur Die Jungen Wilden setzt auf die ,One face to the client‘-Formel.

Oberösterreichs Agenturszene setzt auf Vernetzung und kreative Konzepte. Zukünftigen Herausforderungen möchte man mit Flexibilität und Innovationen begegnen.

Wenn nationale wie internationale Werbepreise vergeben werden, sind Agenturen aus einem österreichischen Bundesland mit großer Wahrscheinlichkeit immer unter den Gewinnern – jene aus Oberösterreich. Denn in dem Bundesland hat sich in den vergangenen Jahren eine starke und lebendige Agenturszene etabliert. Branchengrenzen werden dabei gerne überschritten und die oberösterreichischen Kreativen setzen auf klassische Kommunikation via Print oder Außenwerbung ebenso wie auf digitale Kommunikation im Internet oder am POS. Vernetzung & Start-up Kultur Mittlerweile haben die Agenturen erkannt, dass das Motto „gemeinsam stark“ auch in ihrer Branche Gültigkeit hat, und setzen zunehmend auf Kooperation, wie Silvia Lackner von der Agentur Die Jungen Wilden, sagt. „In keinem anderen Bundesland ist die Dichte an Werbe- und Kommunikationsagenturen so hoch wie in Oberösterreich. Das macht die oberösterreichische Werbebranche zu etwas Besonderem. Kund:innen steht somit eine vielfältige Auswahl an Werbeprofis zur Seite, die mit kreativen Konzepten überzeugen. Dabei vernetzen sich die Agenturen miteinander, um mit ihren unterschiedlichen Kernkompetenzen das beste Ergebnis für Kund:innen zu erzielen.“ In einer immer schneller werdenden Gesellschaft haben sich auch die Ansprüche der Kund:innen verändert, sagt die Kreative. Prozesse werden beschleunigt und das Budget für kreative Leistungen ist knapp.

„Auch die digitale Entwicklung, allen voran Social Media, fordert die Werbebranche und treibt das Tempo zunehmend an. Als Werber sind wir gefordert, äußerst flexibel und schnell zu reagieren. Aber diese Herausforderungen bringen neue und spannende Projekte, die unsere Kreativität fördern.“

Bernhard Buchegger, Geschäftsführer Strategie und Beratung der Agentur Gruppe am Park, ist davon überzeugt: „In Oberösterreich brummt’s.“ Er berichtet, dass man sich in dem Bundesland in einem Kraftfeld aus stärkstem Wirtschaftsraum, Digitalisierungsschwerpunkt im Ausbildungsbereich und einer vibrierenden Start-up-Kultur befinde – eine Dynamik, die auch die Agenturszene „füttert“. „Kreatives Potenzial hat sich mittlerweile auch außerhalb Wiens etabliert. Dazu kommt die oberösterreichische Umsetzungskraft – ein gewisser Pragmatismus, der der oftmals abgehobenen Werbeszene gut tut.“ Nischen besetzen Als Wirtschaftsstandort Nummer eins in Österreich mit vielen Global Players sind die Agenturen des Bundeslandes Vorreiter in Sachen B2B, ist Christoph Schumacher, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in der WKOÖ und Inhaber der Welser Agentur C+M Consulting a(n)d Marketing, überzeugt. Die Stärke der Betriebe liege darin, Crosschannel vernetzt zu denken und auch so zu arbeiten, weil vernetzt gedachtes Marketing den Impuls bringen kann. „Das unterscheidet uns sicher von anderen Märkten, wo zwar viele Topbetriebe in einzelnen Disziplinen unterwegs sind, aber eben nur in One-Slice-Of-Life und nicht in vernetzter Kompetenz.“



