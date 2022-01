EszterCzenki

Conny Steidl, Inhaberin und Katharina Dulberg, Senior Consultant Spread PR (v.l.)

Die Wiener Agentur Spread PR konnte das Frankfurter Unternehmen Emma - The Sleep Company als Neukunden für sich gewinnen.

Somit betreut Spread PR das Sleep Tech Unternehmen in Österreich in allen PR Agenden sowie beratend und konzeptionell betreffend in Werbung und Marketing. Emma - The Sleep Company wurde 2013 von Dennis Schmoltzi und Manuel Müller gegründet, Hauptsitz ist in Frankfurt am Main und weitere Standorte sind Manila, Lissabon, Mexiko City und Shanghai. Das Unternehmen setzt sich aus den Marken Emma und Dunlopillo zusammen. Emma erzielte im Jahr 2020 laut eigener Angaben einen Umsatz von rund 405 Millionen Euro. Das Kern-Produkt ist das Emma Bed-in-a-Box, das derzeit in über 30 Ländern erhältlich ist.