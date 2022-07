dwb

Die Geschäftsführung von donnerwetterblitz, Thomas Schmidbauer, Raffaele Arturo und Andreas Eisenwagen

Die Agentur donnerwetterblitz will mit einer neuen Brand-Image-Kommunikation die Bekanntheit des Unternehmens weiter ausbauen.

Pure Encapsulations, eine Marke des steurischen Unternehmens Promedico, bietet Mikronährstoffe an, donnerwetterblitz soll das Produkt sowie Marke und Unternehmen nun österreichweit bekannter machen. Die Agentur mit zwei Standorten in Wien und Bad Ischl setzt für die neue Brand-Image-Kommunikation mit diversen Schwerpunkten auf eine Radio-Kampagne. „Die Gespräche mit dwb waren von Anfang absolut auf Augenhöhe. Wir konnten uns durch den gesamten Prozess auf einem fachlich großartigen Niveau austauschen. Hier ist eine Agentur am Werk, die den Markenkern sehr schnell versteht und daraus ein grandioses Konzept mit charmantem Twist entwickelt“, so Alina-Marie Lauchart, Geschäftsleitung Marketing & Kommunikation bei Promedico.