"Mit professioneller Pressearbeit wollen wir unsere Position als ein führendes privates Biotech-Unternehmen in Österreich einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen und die Wahrnehmung als zentraler eigenständiger Player am Innovationsstandort Wien stärken.

Dazu brauchen wir Spezialisten, die die österreichische Medienlandschaft ausgezeichnet kennen, gut vernetzt sind und unser wissenschaftliches Know-how auch einem Laienpublikum vermitteln können – mit Brandenstein Communications haben wir den geeigneten Partner gefunden", ist Peter Llewellyn-Davies, Vorstandsvorsitzender der Apeiron Biologics AG, überzeugt.

"Mit Apeiron Biologics haben wir einen neuen Kunden gewonnen, der mit Forschung und Innovation schweren Krankheiten den Kampf ansagt: Nicht nur neue Krebsimmuntherapien werden in Wien entwickelt, sondern auch ein vielversprechendes Medikament gegen Covid-19, das gerade in der Testphase ist. Dass ein Paradeunternehmen der österreichischen Biotech-Szene auf unsere Expertise in punkto Öffentlichkeitsarbeit vertraut, macht uns stolz – wir freuen uns schon sehr auf die spannende Zusammenarbeit", erklärt das Geschäftsführungsteam von Brandenstein Communications, Agenturchefin Christina Brandenstein und Prokurist Marco Jäger.



