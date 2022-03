Die Wiener Kreativagentur gewann die Ausschreibung um den Etat des weltweit tätigen Pharmaunternehmens.

Heimat Wien ist seit Anfang des Jahres für die kreative Betreuung von Boehringer Ingelheim zuständig. Boehringer Ingelheim ist laut Agentur das größte forschende Pharmaunternehmen in Deutschland und in über 30 Ländern weltweit tätig. Der Firmensitz in Wien zählt zu den wichtigsten Standorten des globalen Familienunternehmens und ist das Zentrum der Krebsforschung.

Im Fokus stehe eine neue und vom „Sea of sameness“ der Branche unterscheidende Tonalität des Pharma-Konzerns. Die neue Kommunikationslinie wird in Kanälen wie Print, Social Media, Display und auch in Form von Content-Formaten zu sehen sein. Die Produktion dafür sei bereits in vollem Gange.