Für die am 21. August startende Traditionsveranstaltung im Tiroler Bergdorf entwickelte die Agentur einen neuen visuellen Auftritt.

Neuer Präsident (Andreas Treichl; seit Ende 2020), neues Konzept (seit heuer; Programmstruktur mit vier Schwerpunktthemen) und nun auch ein neues Design. Das Europäische Forum Alpbach, das von 21. 8. bis 2.9. im Nordtiroler Bergdorf erstmals wieder "live" unter dem Motto "The New Europe" über die Bühne gehen wird, hat sich von der Wiener Agentur Jung von Matt Donau auch einen neuen Anstrich verpassen lassen.



Das Eventdesign stelle das diesjährige Motto in den Fokus und inszeniere es als plakatives Statement. "So wie Gedanken, Ideen und Wissen wachsen und sich ausdehnen, soll auch das Design sich ausbreiten und so viel Raum für sich einnehmen, wie notwendig", erläutert Sebastian Kubik, Leiter der bei JvM verantwortlichen Agentur-Unit "Studio". So entstehe eine progressive visuelle Welt, die das European Forum Alpbach als visionären Vordenker positioniert.