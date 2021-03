Launch: Ursula Gastinger gründet Dilab42

Der Schwerpunkt der neu gegründeten Dienstleistungsagentur liegt auf Prozessbegleitung und technologiegetriebenen Marketinglösungen.

Die Agentur spezialisiert sich auf Strategieberatung, Digital Readiness Audits, Evaluierung und Umsetzung von Marketingtechnologien, Organisations- und Prozessoptimierung. Operativ fokussiert sich Dilab42 als Full-Service-Partner auf Programmatic Advertising und datengetriebene Ansprache durch Dynamic Ads. Zu den ersten Kunden zählt der deutsche "Wort & Bild Verlag" mit seiner "Apotheken Umschau". "Unsere Kundinnen und Kunden erzielen einen Wettbewerbsvorteil in ihrer Werbe- und Marketingstrategie durch daten- und technologiegetriebene Lösungen. Wir sehen uns bewusst als Dienstleistungsagentur, die Kundinnen und Kunden hilft, mehr aus ihren digitalen Marketingbudgets herauszuholen", so Gastinger.Dilab42 übernimmt die laufende Kampagnenanalyse und -optimierung anhand von Echtzeitdaten. Die Expertise der Agentur umfasst neben Display-, Mobile- und Video-Advertising auch Social-Media- und Search-Engine-Advertising. Ergänzend bietet Dilab42 Workshops und Trainings zum Thema Digitalmarketing an. Dieser Schritt ist in Abstimmung mit dem Vorstand des iab austria passiert, dessen Geschäftsführung Ursula Gastinger seit April 2020 inne hat.