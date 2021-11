Ab Montag werden die Social-Media-Kanäle des Küchengeräte-Herstellers in Österreich von der jungen Wiener Agentur betreut.

Der Agenturarm von 1000things übernimmt ab kommenden Montag die Social-Media-Betreuung für Kenwood in Österreich, wie das Unternehmen bekanntgab. Auf den Facebook-, Instagram, und Pinterest-Kanälen sollen jüngere Zielgruppen erschlossen werden, wofür man auf die Expertise der 1000things agency setzt.

Kundenwachstum

Der Agenturzweig des Passion-Portals wurde vor rund zwei Jahren gegründet und übernimmt bei Kenwood nun die Betreuung aller Social-Media-Kanäle, die Content-Produktion, Ads-Schaltungen sowie das Community Management. Dabei setzt man unter anderem auf Kurzvideos, die Lust aufs Nachmachen und Ausprobieren machen sollen. Auch Idea Pins auf Pinterest sollen mit Zubereitungsideen dazu animieren, wieder einmal zum Mixer zu greifen. Auf Instagram will man besonders auf Interaktion setzen: Quiz-, Frage- und Umfrage-Sticker bieten nicht nur Einblick in die Präferenzen der Community, sondern sollen auch für mehr Engagement sorgen."Wir haben uns aufgrund der langjährigen Expertise im Social-Media-Bereich, der Erfahrung mit jüngeren Zielgruppen und aufgrund ihrer eigenen erfolgreich geführten Plattform für 1000things entschieden. Das Gesamtpaket aus Agentur und Medienhaus sehen wir als zusätzlichen Vorteil. Die kreativen Ideen im Pitch sowie das kompetente Auftreten haben uns schlussendlich überzeugt", so Beatrix Karro, Marketingmanagerin bei Kenwood.