Halbzeit beim Digitalfestival 'Lions Live': Jetzt können die Jungen ihr Können unter Beweis stellen. Das Briefing erfolgt heute, Freitag 5. März. Die Einreichfrist endet zwei Wochen später.

Von 1. bis 5. März 2021 vermitteln ausgezeichnete, internationale Kreativexperten im Rahmen von „Lions Live“ Visionen und geballtes Best-Practice-Wissen für den persönlichen Karriere-Boost in der Kreativbranche. Gegen Ende des jüngst eingeführten Digitalformats von Cannes Lions ist traditionell der Berufsnachwuchs gefragt, kreative Ideen im Rahmen der Young Lions Live Competition einzureichen.



„Die Young Lions Live Awards sind ein genialer Coup der Festivalveranstalter, dem Kreativnachwuchs die Chance zu bieten, ohne nationalen Vorentscheid direkt in den internationalen Ring zu steigen und sich mit den jungen Branchenkolleginnen und -kollegen aus der ganzen Welt zu messen“, kommentiert ORF-Enterprise CEO Oliver Böhm.#/ZT#Briefing in Kooperation mit WWFDas Briefing für kreative Ideen wird heuer in Kooperation mit der weltweit führenden Naturschutzorganisation WWF (World Wildlife Fund) durchgeführt werden. Seit 60 Jahren ist die NGO in fast 100 Ländern tätig und setzt sich für den Naturschutz und den Einklang von Mensch und Umwelt ein.Junge Kommunikationstalente im Alter von 18 bis 30 Jahren (geboren am oder nach dem 5. März 1989) sind eingeladen, allein oder im Zweierteam, ihre kreative Idee laut Briefing am Freitag, den 5. März 2021, auszuarbeiten und bis 19. März 2021 online einzureichen. Die Sieger werden am 14. April 2021 auf https://www.canneslions.com präsentiert werden. Als Gewinn winkt ihnen ein Jahr lang kostenloser Zugang zu „Love The Work“ sowie eine gratis Lions-Jahresmitgliedschaft. Weitere Informationen und das Briefing finden sich online auf https://www.canneslions.com/enter/young-lions-competitions/young-lions-live-award