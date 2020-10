Die ORF-Enterprise lädt ab sofort Österreichs Kreativnachwuchs zum Einreichen ihrer Kampagnenideen für das Briefing von Lions Live in Kooperation mit dem World Food Programme ein. Einreichfrist endet am 2. November.

Als Teil des neuen Digitalformats "Lions Live" launchte das Cannes Lions International Festival of Creativity im Juni den ersten "Young Lions Live Award". Rund 1.000 Einreichungen wurden verzeichnet. Nun geht der Nachwuchsbewerb in die zweite Runde. Als österreichische Festival-Repräsentanz lädt die ORF-Enterprise junge Kreative zwischen 18 und 30 Jahren – einzeln oder als Team – zur Teilnahme am "Young Lions Live Award" ein. Das Briefing für den Wettbewerb wurde in Kooperation mit dem World Food Programme erstellt. Die Kampagne soll politische Entscheidungsträger davon überzeugen, Kreativität in die Bildung von Menschen ab 12 Jahren zu integrieren."Blickt man auf die nationalen Kommunikationsawards, wird schnell klar, dass wir in Österreich herausragende junge Kreativköpfe haben, die mit ihrem Potenzial auch im internationalen Bewerb klar an der Spitze mitmischen können. Das Briefing ist sehr frei gestaltet und beschränkt sich nicht auf ein spezifisches Medium. Es bietet unseren rot-weiß-roten Nachwuchstalenten optimale Möglichkeiten, ihr Können im internationalen Bewerb unter Beweis zu stellen", so ORF-Enterprise-CEO Oliver Böhm.Das vollständige Briefing findet sich online . Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos und steht allen Personen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren, Studenten oder Berufstätigen offen. Die Gewinner erhalten ein Jahr lang kostenlosen Zugang zum Archiv "The Work" mit über 66 Jahren exzellenter Kreativarbeit.