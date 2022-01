Gerety Awards

Die einzigen internationalen Kreativpreise, die ausschließlich von Frauen verliehen werden, halten dieses Jahr auch in Österreich eine Jury-Sitzung ab. Als deren Vorsitzende fungiert die Creative Direktorin bei Jung von Matt/Donau.

Vor drei Jahren wurden die Gerety Awards ins Leben gerufen, die ersten globalen Kreativpreise mit jährlich nicht-männlichen Jurymitgliedern. Jedes Jahr finden in stets neu ausgewählten zehn Ländern die Jury-Sessions mit Kreativ-Expertinnen aus der jeweiligen Region statt; heuer in London, New York, São Paulo, Mexico City, Kopenhagen, Moskau, Brüssel, Manila, Tokio