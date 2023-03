The Skills Group

Julia Herrmann (The Skills Group) und Marteen Schurmann (AB InBev) (v.l.)

Die Wiener Kommunikationsagentur angelt sich Anheuser-Busch InBev Austria als Neukunden. Der weltgrößte Brauereikonzern, zu dem auch die Biermarke Corona gehört, will seine Präsenz und Kommunikationsaktivitäten in Österreich ausbauen.

Das Agentur-Team rund um Skills-Geschäftsführer Jürgen Gangoly unterstützt AB InBev hierzulande ab sofort mit strategischer Kommunikationsberatung, in der B2B- und B2C-Kommunikation im Social Media-Bereich und in der Nachhaltigkeitskommunikation. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Biermarke Corona. "Das Team von Skills hat uns mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Betreuung von globalen Marken in Österreich, mit seiner Beratungskompetenz und mit In-house-Expertise im Social Media- und Nachhaltigkeitsbereich überzeugt", so Maarten Schurmann, General Manager für Österreich und Schweiz bei AB InBev.





Der Brauereikonzern ist in 150 Ländern vertreten und beschäftigt rund 200.000 Menschen in 50 Ländern. Im Frühjahr 2020 eröffnete AB InBev im Rahmen seiner europäischen Expansion ein eigenes Büro in Wien, von dem aus die Märkte Österreich und Schweiz betreut werden. AB InBev besitzt sieben der zehn globalen Top-Biermarken, darunter Corona, Bud und Stella Artois.

