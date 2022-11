Zum goldenen Hirschen Wien

Die Wiener Hirschen, die seit dem vergangenen Jahr das Mandat für Kreation und Brand Identity für ein Bauprojekt der Buwog Group innehaben, konnten die Zusammenarbeit mit dem Wohnungsunternehmen ausbauen.

Auf die kommunikative Betreuung des Wohnbauprojektes in der Hallergasse in Wien folgt nun das erste Projekt, welches die Agentur in Deutschland betreuen wird. Auf dem ehemaligen Schuler-Areal in der Wüttembergischen Stadt Weingarten entsteht ein neues, urbanes und nachhaltiges Quartier: die Martinshöfe. Zum Start des Bauprojekts wurde eine Brand Identity entwickelt, die sämtliche Kommunikationsmaßnahmen stützen wird. Unter der Federführung in Wien wird das Projekt kollaborativ mit dem Berliner Standort umgesetzt.