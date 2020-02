Digital-Experte bringt Erfahrung von Magenta Telekom und RedBull Mediahouse in das fast fünfzig-köpfige Team ein.

Mit ihren Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehört e-dialog zu den größten unabhängigen Spezialistinnen und ist offizieller Partner & Reseller der Google Marketing & Cloud Platform.



„Dass wir mit Paul Stuefer einen erfahrenen Digital Experten gewinnen konnten, ist eine Fügung, die unsere professionelle und personelle Entwicklung mehr als bestätigt”, freut sich Siegfried Stepke, Eigentümer der bereits 2003 gegründeten Agentur e-dialog. Zu Stuefers Hauptaufgaben gehört die Schärfung des Profils am Markt. "Bei e-dialog habe ich ein tolles, motiviertes und erfahrenes Team vorgefunden, das zurecht große und spannende Kunden im gesamten D-A-CH Raum in seinem Portfolio hat”, erklärt Stuefer.Mit der Erweiterung um Kreation sei nun die "größte Independent Fullservice Agentur für alle datengetriebenen Medien entstanden", betont Stepke. „Bei Kunden den Daten-Schatz zu heben und auch zu aktivieren, war uns immer ein großes Anliegen. Gerade heute spielt der Trend zu Data Ownership und der Bedarf eines professionellen Consent Managements eine immer größere Rolle, welche wir durch unsere Expertise perfekt bedienen können”, ergänzt er.Paul Stuefer war zuletzt Head of Digital Business bei Magenta Telekom, wo er den digitalen Bereich für alle drei Marken verantwortete und UPC mit T-Mobile zu Magenta werden ließ. Davor konnte er seine Expertise im Bereich sprachbasierte Artificial Intelligence und Self Service Management als Product Manager des T-Mobile Chatbots Tinka einbringen.