Der österreichische Sampling-Marktführer Freudebringer steigt in den deutschen Markt ein. Die erste Kampagne wurde mit Teekanne umgesetzt.

Seit fünf Jahren vernetzt die Kommunikationsagentur Freudebringer durch ihr Touchpoint-Sampling-Konzept Marken mit Konsumenten. Jetzt startet der Sampling-Marktführer mit Sitz in Wien seinen Below-the-Line-Ansatz auch in Deutschland. Die erste deutsche Kampagne wurde bereits Anfang dieses Jahres gemeinsam mit der Marke Teekanne umgesetzt.



Weiterempfehlung durch Vertraute und Experten

Seit ihrer Gründung durch Geschäftsführer Niko Pabst vor fünf Jahren konnte die Agentur insgesamt 200 Kampagnen durchführen. Von namhaften internationale Kunden wie Persil, Somat, Dr. Oetker, Rauch, Heineken, MAM oder Lacoste wurden laut eigenen Angaben "zig Millionen Produkte punktgenau im idealen Umfeld an Endverbraucher" gesampelt.Für die Verteilung von Markenprodukten oder Produktproben sorgen mittlerweile über 30.000 Partner wie etwa Apotheken, Yogastudios, Modehandel und Sportstätten. "Der Schlüssel für die Werbewirksamkeit und damit den Erfolg des Touchpoint-Samplings liegt in der persönlichen Übergabe durch eine vertraute Person", erklärt Gründer Niko Pabst. "Nichts überzeugt Kunden effektiver als ein Produkttest. Daher bringen wir Produkt-Samples auch in sehr großen Mengen, schnell und kostengünstig direkt zur Zielgruppe unserer Auftraggeber. Und wir verhindern durch die gezielte Zusammenarbeit mit themenaffinen Netzwerkpartnern die üblichen Streuverluste." Als Zusatz-Service bietet Freudebringer am Ende jeder Produktverteilung eine quantitative Marktforschung.