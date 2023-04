Vada Müller

Vada Müller

Die Gründerin Vada Müller hat mit HORIZONT über das geschlechtliche Ungleichgewicht in der österreichischen Unternehmungsgründung gesprochen, wie Leaders in Heels diese Kluft verringern möchte und warum Female Empowerment dabei so eine wichtige Rolle spielt.

Leaders in Heels (LiH) will ein Gleichgewicht in der österreichsichen Start-up-Szene herstellen und mehr Frauen dazu ermutigen, ihre Ideen i