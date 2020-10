Etatgewinn: ML Media kommuniziert für Arbö

Die Agentur übernimmt die Social-Media-Agenden des Auto-, Motor- und Radfahrerbunds Österreich.

Der Social-Media-Etat des Arbö, dem Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs, geht an ML Media. Die Full-Service-Agentur betreut die gesamten Social-Media-Aktivitäten, berät und schult Mitarbeiter zur Optimierung der Arbö-Präsenz in den Sozialen Median. Auch ein Re-Design der Channel soll vorgenommen werden. Außerdem wurde eine Video-Serie mit Comedy-Hirten-Mitglied Peter Moizi, sowie weitere service- und kundenorientierte Video-Formate produziert. „Der Arbö ist im Bereich Social Media bereits gut aufgestellt", sagt Michael Litschka, ML-Marketing-CEO.Wir sehen uns als Sparring Partner und wir bringen unser Know-How in diese Partnerschaft ein. Für uns ist dies ein sehr spannendes Projekt für einen überaus renommierten Kunden. Ich bin überzeugt, dass wir das Arbö-Team sehr professionell fordern und fördern können und freue mich dementsprechend auf diese langfristige Partnerschaft.“Sebastian Obrecht, Arbö-Pressesprecher fügt hinzu:"Schon in den ersten Meetings hat sich eine hochprofessionelle Partnerschaft zwischen ML Media und uns entwickelt. Gemeinsam haben wir eine passende Strategie für unsere Zielgruppe entwickelt. In den kommenden Monaten werden wir mit kreativem Content unsere Community mit Informationen versorgen und gleichzeitig Unterhaltung bieten. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Performance." "Wir sind überzeugt, mit unseren Consultings und der überarbeiteten Channel-Strategy den renommierten Autofahrer-Klub im Bereich Social Media noch besser aufstellen zu können. Gemeinsam mit dem Arbö-Team und Peter Moizi haben wir bereits an den ersten Drehtagen hochwertigen Inhalt produziert", meint auch Alexander Faschig, ML Media Head of.