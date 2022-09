Etatgewinn: DMB singt das hohe C

Arnold Preisl, Elena Schönberger (hohes C), Marcello Demner und Kristina Tischler (hohes C) (v.l.)

Im letzten Jahr betraute die Eckes-Granini Group die Agentur mit Aufgaben für die Marke Pago, nun erweitert mit hohes C eine weitere Traditionsmarke das DMB-Markenportfolio.

Nach erfolgreichen Kampagnen für Pago wird Demner, Merlicek & Bergmann ab sofort auch für hohes C langjährige Erfahrung mit Markenartikeln einbringen und Aufgaben im Bereich Social Media umsetzen. "Dabei ist uns wichtig, dass wir die Konsument:innen für einen gesunden Lifestyle mit hohes C begeistern. Hier freuen wir uns auf die kreative Unterstützung von DMB, die wir bereits bei Pago kennen lernen durften", sagt Elena Schönberger, Senior Brand Managerin Eckes-Granini Austria.

Marcello Demner, Geschäftsführung DMB, fügt hinzu: "Hohes C ist für viele von uns seit Kindheit eine Marke, die uns durchs Leben begleitet, und wir freuen uns darauf, auf diesem Fundament diese weiter aus- und aufbauen und hohes C mit mehr Emotionen aufladen zu dürfen. Unser Ziel ist es hohes C auch in Österreich als echte Love Brand zu etablieren."