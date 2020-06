ikp Wien freut sich über einen prominenten Neukunden im Healthcare-Bereich: Synlab Österreich, führender Anbieter medizinischer Diagnostik, hat sich zum Ziel gesetzt, den Online-Auftritt zu optimieren und hat dafür die Wiener PR-Agentur mit dem Website-Relaunch und weiteren digitalen PR-Agenden beauftragt.

Synlab Österreich ist Teil der Synlab Gruppe, dem führenden Anbieter medizinischer Labordiagnostik in Europa. In Österreich bietet das Unternehmen an insgesamt neun Standorten in Wien und im Burgenland schon seit vielen Jahren lokale Laborservices mit persönlicher Beratung – für Privatkunden sowie Ärzte, Krankenhäuser und Pharmaunternehmen. Gemeinsam mit der PR-Agentur ikp Wien soll nun der Online-Auftritt des Unternehmens auch den hohen qualitativen Standard widerspiegeln, den Patienten und Ärzte tagtäglich selbst erleben können.

Website-Relaunch & Social-Media-Marketing

Im Fokus stehen zunächst der Website-Relaunch sowie umfangreiches Social-Media- und Suchmaschinen-Marketing wie auch verstärkte Kommunikation mit Privatpatienten – die Begeisterung im ikp Kundenteam ist groß: „Gerade im Gesundheitsbereich gilt es, sensible Themen fachlich kompetent und mit dem nötigen Einfühlungsvermögen für die unterschiedlichen Plattformen und Zielgruppen aufzubereiten. Wir freuen uns sehr über diese spannende Aufgabe und eine erfolgreiche Zusammenarbeit dem führenden Labordienstleister Europas“, so Susanne Hudelist, Managing Partner von ikp Wien, die sich seit Ende letzten Jahres gemeinsam mit Daniela Gissing und Rebecca Chromy für Synlab einsetzt.