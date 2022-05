Bis 12. Juni 2022 kann in 18 Kategorien eingereicht werden. Im Interview mit HORIZONT sprach Juryvorsitzender Joachim Feher über ­Menschen und Mechanismen hinter dem heuer erneut weiterentwickelten Preis der IAA Austria.

Juryvorsitzender Joachim Feher sprach mit HORIZONT über

EFFIE

Ab sofort bis 12. Juni 2022 kann online in zehn Branchen- und acht branchenübergreifenden Kategorien (neu sind heuer StartUps/ScaleUps) sowie für den Sonderpreis IAA Diversity & Inclusion Audience Award powered by ORF-TVthek eingereicht werden.Bei der neuen Kampagne, realisiert von Serviceplan Wien Nord, spielen wir bewusst mit dem Effie-E und fragen: "Steckt auch in dir ein Effie?" Wir stärken damit nicht nur die Bekanntheit des Preises, sondern auch jene der bisher prämierten Unternehmen. Das ist Teil des gesamten Prozesses, die Bedeutung des Effies stärker in den Markt zu tragen. Denn es geht darum zu zeigen, welch hohen Beitrag Kommunikation zum wirtschaftlichen Erfolg einer Marke hat. Der Werbeeuro wird immer fokussierter eingesetzt, so dass die Wahrscheinlichkeit des Paybacks entsprechend groß ist – in Zeiten von Inflation, Lieferkettenproblemen und Rohstoffengpässen umso mehr. Das wird auf das Marketing entsprechende Auswirkungen haben.Die Breite an Einreichungen von kleinen Projekten bis zu riesigen Konzernen ist ein Beleg für die Öffnung des Awards einerseits und der Vielfältigkeit der Kommunikation andererseits. Der Effie zeigt wie unterschiedlich Kampagnen-Architekturen sein können, die zum Erfolg führen. Das spiegelt sich auch in den Kategorien wider, die wir erweitert haben: Eben nicht nur Handel, Dienstleistung et cetera, sondern auch spezielle Heimat bieten für spezifische Werbeziele wie Employer Branding oder Digital Business. Heuer neu bringen wir die Kategorie Start-ups/Scale-ups, um diesem wesentlichen Teil der österreichischen Wirtschaft einen eigenen Platz zu geben. Dort ist Marketing neben dem Produkt das Um und Auf. Der IAA Audience Award wird sich nach Corona und Positivity in den letzten beiden Jahren heuer der Diversity und Inclusion widmen.