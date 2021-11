Bei Demner, Merlicek & Bergmann / DMB. forciert man das Thema New Work und erprobt ein neues, flexibles Modell.

Nach dem Erproben verschiedenster Modelle stellt Demner, Merlicek & Bergmann / DMB. "auf 100 % flexibles Arbeiten um", wie es in einer Mitteilung heißt. "Präsenzarbeit in der Agentur oder mobiles Arbeiten von Daheim – mit full flex Home Office möchte DMB. allen Mitarbeiter:innen die Möglichkeit geben, das für sie und letztlich auch für die Agentur effizienteste Modell zu finden und zu nutzen."



Arbeiten in den eigenen vier Wänden oder der Kontakt mit Kolleg:innen in einem lebendigen Umfeld – beide Varianten hätten ihre Vorteile, die situationsbedingt unterschiedlich zu tragen kämen. Künftig stehe es "den meisten Mitarbeiter:innen frei im Home Office zu arbeiten oder in die Agentur zu kommen", so die Mitteilung. Die Entscheidung und Freigabe der Home-Office-Einteilung liege bei den einzelnen Team Leads. "Ist die Anwesenheit Einzelner oder von Gruppen in der Agentur erforderlich, liegt es ebenso in den Händen der Leads diese einzuberufen. Erste Erfahrungen nach der Einführungsphase zeigen, dass seitens der Mitarbeiter:innen höchst verantwortungsvoll mit dem neuen Modell umgegangen wird."