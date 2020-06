Andy Main: Ogilvy beruft neuen Global CEO

Die Adweek zählt ihn zu den 100 angesehensten Führungskräften im Marketing, zuletzt war er als globaler Chef von Deloitte Digital tätig: Andy Main wird neuer Global Chief Executive Officer bei Ogilvy.

Im April gab die international tätige Werbeagentur bekannt, dass John Seifert das Unternehmen nach 41 Jahren verlässt. Seit gestern weiß man, wer die Nachfolge als Global Chief Executive Officer bei Ogilvy antritt. Andy Main ist seit 1999 bei Deloitte tätig, zuletzt als globaler Chef von Deloitte Digital, und wird mit Ende Juli in die Agenturbranche wechseln.Bereits vor seinem Antritt lässt es sich der Schotte nicht nehmen, eine Botschaft im Hinblick auf die aktuellen Debatten um Rassismus und Sexismus zu senden: "Wir müssen ein Unternehmen mit einer Kultur der Zugehörigkeit sein, in der Talente mit unterschiedlichen Backgrounds während ihrer gesamten Laufbahn gefördert werden und die Chance erhalten, die allerhöchsten Ebenen des Unternehmens zu erreichen", erklärt Main seine Vision.Zu der Verantwortung von Ogilvy innerhalb des WPP-Netzwerkes sagt Main: "Ogilvy wird eine wichtige Rolle bei der Umsetzung des klaren und unmissverständlichen Bekenntnisses von WPP zum Antirassismus spielen. Und zwar mit der Erkenntnis, dass wir nicht an unseren Worten, sondern an unseren Taten gemessen werden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den fantastischen Menschen bei Ogilvy und dem globalen WPP-Team."Zeitgleich zu seiner Tätigkeit bei Deloitte Digital übernahm das Beratungsunternehmen diverse Kreativagenturen, wodurch das Portfolio um Kreativ-, Technologie- und Beratungsdienstleistungen erweitert wurde. Main gehört zu Adweek's Top 100 Leaders in Marketing, Medien und Technologie. Außerdem wurde er vom Consulting Magazine zu einem der Top 25 Berater der Welt gewählt.