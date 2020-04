Below-the-Line-Marketing in Zeiten von Corona: Die steigende Nutzung von Lieferservices und Masken will sich nun die Agentur Werbehelden zunutze machen und Pizzaschachteln sowie auch Mund-Nasen-Schutz als Werbefläche nutzen.

Damit soll die Werbung dort ankommen, wo der Konsument bestmöglich anzutreffen ist (oder sein sollte) – zuhause. Die großformatigen Pizzaschachteln etwa können vollflächig auf der Innenseite sowie am Deckel gebrandet werden. Gebucht werden könne das Werbeformat in Auflagen zwischen 10.000 und 100.000 Stück pro Monat.Der Mund-Nasen-Schutz für Erwachsene indes könne sich im Format 21 mal 14 Zentimeter zur Werbefläche verwandeln. „Lieferdienste, die täglich Köstlichkeiten in die Haushalte bringen, gehören zu den Alltagshelden, die uns gut durch die COVID-19-Maßnahmen bringen. Der Mund-Nasen-Schutz macht alle Österreicherinnen und Österreicher zu Helden, die Verantwortung zeigen“, erklärt Agentur-Geschäftsführer Ernst Buchinger die Maßnahmen. „Die Werbehelden haben jetzt auch die passenden Werbeformen für alle Heldinnen und Helden.“