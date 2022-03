Annäherungs-Schritt: Richtlinien der EACA sollen die Zusammenarbeit zwischen Mediaagenturen und Auditoren in Europa verbessern. Wo heimische Vertreter:innen beider Seiten Veränderung spüren und wo an der Beziehung gearbeitet werden muss.

Es handle sich um ein „Industry First“ und das Ergebnis extensiver Diskussionen mit allen sechs globalen Mediaagentur-Netzwerken, die sich zu dem ausgearbeiteten Dokument bekennen: Im Dezember publizierte die European Association of Communications Agencies (EACA) neue „Media Auditing Guidelines“, die Werbern sowie deren Agenturen und Wirtschaftsprüfern als Rahmen für transparentere und effizientere Media-Audits dienen sollen (siehe Infobox unten). Unterstützt wird dies offiziell von GroupM, Omnicom Media Group, Publicis Groupe, Mediabrands, Dentsu sowie Havas.



Media-Auditing, also die Überprüfung von Werbeinvestitionen auf die Einhaltung von Kennzahlen wie GRP (Werbedruck) sowie TKP (Wirtschaftlichkeit) und auf die von Agenturen verhandelten Medien-Rabatte, führte in der Vergangenheit zu einem Spannungsfeld zwischen Prüfern und Agenturen. Es habe sich auch zu einem kritischen Element in der Kunden-Agentur-Beziehung entwickelt, „und nachdem sich das Feld der Media-Auditoren im Markt verbreitert hat, müssen wir eine gemeinsame Ausrichtung sowie Transparenz in den Arbeitsbeziehungen zwischen Auditor, Agentur und Werber sicherstellen“, erklärt Johan Boserup, Vorsitzender des EACA Media Agency Council und Global CEO of Investment bei OMG. Die Branche entwickle sich weiter, ergänzt Balazs Kaposi, Global Head of Investment bei Dentsu, „und somit der Bedarf nach ausgefeilteren Messprozessen; und Werber erwarten von ihren Partnern einen angemessenen Einblick und Beratung bei ihren Investment-Entscheidungen