Staatsanwalt Gerhard Jarosch und Kommunikator Martin Himmelbauer sind neue Partner der Agentur, die unter Rosam.Grünberger.Jarosch & Partner auch ihr Portfolio in Richtung Litigation PR erweitert.

Staatsanwalt Gerhard Jarosch und Kommunikator Martin Himmelbauer halten neben Mehrheitseigentümer Wolfgang Rosam (54 Prozent) und Silvia Grünberger (26 Prozent) künftig je zehn Prozent an der Agentur. In neuer Struktur firmiert man nun unter dem Namen Rosam.Grünberger.Jarosch & Partner.



Um den steigenden Bedarf an Kommunikationsberatung zu Rechtsthemen, Klagen und Prozessen noch besser abdecken zu können, wird der Bereich Litigation PR neu implementiert. Hierfür wurde Jarosch, Erster Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Wien, geholt. Jarosch verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der österreichischen Justiz und war unter anderem Präsident und Sprecher der Österreichischen Staatsanwälte. Zuletzt war er Österreich-Vertreter bei der EU-Rechtshilfeagentur EUROJUST in Den Haag.