Als erster akademischer Lehrgang hierzulande bekommt das Thema Markenführung und Brandmanagement einen integrierten Schwerpunkt. Das Angebot ist berufsbegleitend.

Professionelle Markenführung und effektives Brand Management werden in Zeiten fortschreitender Digitalisierung und Fragmentierung der Kommunikationskanäle immer gefragter und relevanter. Strategische und operative Markenführung, Kampagnen-Konzeption sowie Leadership und General Management sind die Schwerpunkte.Nach drei Semestern schließt man als "Akademischer Experte für Werbung & Markenführung" ab. Mit einem weiteren Upgrade-Semester ist auch ein Abschluss als "Master of Science in Werbung & Markenführung" möglich. Die Präsenz-Termine finden in Wien und St. Pölten statt. Kooperationspartner wie die International Advertising Association sollen eine Ausbildung, die aktuell und praxis-orientiert ist, gewährleisten.Lehrgangsleiterin Barbara Klinser-Kammerzelt sieht Mediaplaner als eine der Zielgruppen des Lehrgangs: "Mediaplanung ist in den letzten Jahren unglaublich vielseitig und umfassend geworden. Ein Schwerpunkt im Thema Markenführung passt da wunderbar dazu." FMP-Mitglieder erhalten bei der Teilnahme im ersten Semester 20 Prozent Rabatt.