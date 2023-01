Mit erweitertem Team und neuen Zuständigkeiten geht die Wiener Kommunikationsagentur ins Jahr 2023.

Die Wiener Fullservice-Kommunikationsagentur Unique relations verstärkt ihr Team mit Therese Sterniczky als Junior Consultant. Zudem avanciert Emilia Messinger vom PR Assistant zum Junior Consultant. "Therese und Emilia werden nicht nur neue Ansätze, sondern auch frischen Wind in die Agentur bringen. Das lässt uns einer spannenden gemeinsamen Zeit entgegenblicken", so Anna Kalina-Mahr und Michael Kochwalter, Managing Directors.

Therese Sterniczky absolvierte das Bachelorstudium Marketing und Kommunikation an der Fachhochschule St. Pölten mit den Schwerpunkten PR und Werbung. Im Zuge eines Auslandssemesters studierte sie an der Artevelde University of Applied Sciences im belgischen Gent. Neben ihrem Studium arbeitete sie für die Stud-Magazin SUMO und das Start-Up Xperience. Erste Erfahrungen mit Öffentlichkeitsarbeit machte sie während eines Praktikums in einer Lifestyle-Agentur. Bei Unique widmet sich Therese Sterniczky den Bereichen der Brand- und Corporate-PR sowie Social Media.