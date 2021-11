Bei der Generalversammlung des FMP Forum Media Planung wurden diese Woche der Vorstand erweitert sowie die neuen Vorstandsmitglieder für die kommenden zwei Jahre gewählt.

Ab dem neuen Vereinsjahr wird der FMP Vorstand erweitert. Der damit einhergehende Antrag auf Statutenänderung wurde einstimmig angenommen – genau wie der neue Vorstandsvorschlag, der von der geschäftsführenden Vorsitzenden Marcela Atria (Atrium Consulting) präsentiert wurde. In den kommenden zwei Jahren besteht der Vorstand somit aus:

Geschäftsführende Vorsitzende | Organisation: Marcela Atria (Atrium Consulting)

Schriftführer: Oliver Ellinger (Publicis Media Austria)

Schriftführer Stellvertreter | Content: Mario Filipovic (ServusTV)

Kassiererin: Ursula Gastinger (IAB – Interactive Advertising Bureau)

Kasslerin Stellvertreterin: Inez Czerny (Media 1)

Think Tank | Content | Social: Katharina Fröhlich (Magenta), Petra Hofstätter (Dentsu Austria)

Think Tank | Content | Fun: Leo Hamidi-Grübl (Mindshare)

Think Tank | Content | Organisation: Michael Buchbinder (ProSiebenSat.1 PULS4)

Think Tank | Content: Andrea Groh (Gewista), Eva Zeglovits (IFES), Jakob Steinschaden (Trending Topics)

Rechnungsprüfer: Christopher Sima (Krone Multimedia), Wolfgang Graski (Almdudler)

'Raus aus der Komfort-Zone'

FMP Media Night im November

Der neue Vorstand blickt mit frischem Tatendrang auf die kommenden Jahre. „In einer Welt, die immer surrealer wird, brauchen wir neue Wege und horizontüberschreitende Perspektiven, um morgen noch im Geschäft zu sein. Diese Transformations-Themen werden wir inhaltlich von allen Seiten beleuchten und gemeinsam mit der Branche mögliche Lösungswege diskutieren. Wir müssen raus aus der Komfort-Zone, rein ins Abenteuer, Grenzen überwinden und starre Denkmuster loslassen“, denn: „Die Zukunft ist weder gut noch schlecht, die Zukunft ist eine Sache der Perspektive“, plädiert FMP-Vorsitzende Elisabeth Frank. Darüber hinaus bedanke sich der Verein bei seinen Unterstützern – allen voran dem Hauptsponsor willhaben sowie den beiden Co-Sponsoren VGN Medienholding und dem Manstein Verlag.Auch im Jahr 2021 fanden die Aktivitäten des FMP Forum Mediaplanung vorwiegend online statt. Die interaktiven ‚TALK‘-Veranstaltungen behandelten Themen wie „New Work“, „Programmatic goes Classic“, „Diversity Media“ und „Reality Check der Zukunft?“. Auch das Sommerfest konnte nach einer krisenbedingten Pause im Jahr 2020 stattfinden. Den Abschluss des Jahres bildet heuer wieder die Auszeichnung der Mediapersönlichkeit des Jahres auf der FMP Media Night. Die Veranstaltung findet, ausschließlich für Mitglieder, am 18. November statt. Neben Neuerungen in der Bildsprache ist der Verein zudem ab 2022 auch auf Business LinkedIn zu finden.