Teamzuwachs: Neuzugänge bei En Garde

Die beiden Texterinnen Monika Prelec und Christina Hofmann verstärken das Team der Kreativ-Agentur rund um Geschäftsführer Patrick Haas.

Grabarz & Partner in Hamburg beschäftigt war, konnten für die Kreativ-Agentur gewonnen werden. "Kreativität ist für uns nicht nur Andersartigkeit, sondern das zielorientierte Lösen von Problem auf ungewöhnliche Art. Unser Anspruch an die Idee ist somit enorm hoch und geht weit darüber hinaus, ob sie unterhaltsam, geistreich oder neu ist. Sie muss etwas bewirken. Darum ist es für uns so wichtig, wache Denker zu verpflichten. Ich freue mich sehr über die talentierten Neuzugänge", erklärt Geschäftsführer und Creative Director Patrick Haas.

Der Grazer Standort von En Garde bekommt Zuwachs: Die beiden Texterinnen Monika Prelec, die über zehn Jahre bei Demner, Merlicek & Bergmann tätig war und Christina Hofmann, die zuletzt bei