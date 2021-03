Personalia: RGCC erweitert Geschäftsführung

Rosam.Grünberger Change Communications beruft Valerie Hauff-Prieth in die Agenturleitung.

Die Agentur Rosam.Grünberger Change Communications vergrößert ihre Führungsriege und holt Valerie Hauff-Prieth in die Geschäftsführung, die nun an der Seite von den Gesellschaftern Wolfgang Rosam und Silvia Grünberger die Agenden leiten wird. Zuletzt verantwortete Hauff-Prieth den Bereich Public Affairs & Executive Positioning bei der ING-DiBa Austria, zuvor war sie unter anderem bei ProSiebenSat.1 Puls 4 und der Verbund AG tätig sowie in leitender Funktion in der Wahlkampagne von Irmgard Griss zur Bundespräsidentin und von 2007 bis 2011 als Pressesprecherin in den Kabinetten der jeweiligen Außenminister. "Strategische und zielgerichtete Kommunikation ist für Unternehmen essentiell. Ein dynamisches Umfeld erfordert professionelle Kommunikation – punktgenau, mit allen Stakeholdern und auf diversen Kanälen. Rosam Grünberger Change Communications steht genau für diese Beratungsleistung. Ich freue mich daher sehr, als Geschäftsführungsmitglied gemeinsam mit einem erfolgreichen Team unsere Kunden kompetent, lösungsorientiert und mit vollem Einsatz zu unterstützen“, sagt Hauff-Prieth zu ihrer neuen Position.Wolfgang Rosam, Gründer und Managing Partner der Agentur fügt hinzu: „Die Herausforderungen für Entscheidungsträger in Wirtschaft und Politik werden laufend mehr und komplexer. Für die Bewältigung dieser Herausforderungen braucht es maßgeschneiderte Strategien sowie transparente und klare Kommunikation. Der Bedarf an Kommunikation ist in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie deutlich höher geworden. Die Nachfrage des Marktes spiegelt dies wider und motiviert uns, die nächsten Schritte zu gehen. Wir erweitern daher unser Geschäftsführungsteam und ich freue mich, Valerie Hauff-Prieth in der neuen Funktion zu begrüßen." "Unser gemeinsames Ziel ist es, die Agentur als absoluten Solitär in der Beratungslandschaft zu positionieren. Wir sind überzeugt, Valerie Hauff-Prieth bringt mit ihrer Erfahrung in den Bereichen Public Affairs und Stakeholder-Management das erforderliche Know-how dafür mit“, meint Managing Partnerin Silvia Grünberger.