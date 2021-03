Celum ist mit seiner einzigartigen Softwarelösung ein Top-Player mit einem immensen Potential auf dem globalen Markt von Marketing Technologien. Wir wollen gemeinsam die gestiegene Nachfrage bedienen und Marktanteile weiter ausbauen", sagt Wiesinger.

Berufserfahrungen sammelte Wiesinger durch seine Karrierestationen beim Kommunikationskonzern T-Systems Austria, Microsoft Österreich, Playtech BGT Sports Ltd. sowie zuletzt bei Kapsch CarrierCom, einem weltweiten Anbieter von Kommunikationslösungen für Mission-Critical Netzwerke der Kapsch-Gruppe. Dietmar Wiesinger hat Wirtschaftsinformatik an der Johannes Kepler Universität Linz studiert und MBA-Abschlüsse der Wirtschaftsuniversität Wien sowie von der University of Minnesota – Carlson School of Management.