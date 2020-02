Florian Hajek, seit Jahren bewährtes Mitglied im Team der Wiener PR-Agentur, avanciert zum Senior Consultant; Eike Steenken stellt seine Kompetenz ab sofort als Junior Consultant unter Beweis.

Bereits seit 2012 verstärkt Florian Hajek die Mannschaft von Ecker & Partner. Der gebürtige Wiener spezialisierte sich nach Abschluss seines Studiums der Politikwissenschaften auf Netzwerkforschung, Politische Theorie sowie Kulturstudien und stieg nach einem Internship in rascher Folge im Agenturteam vom Assistant zum Junior Consultant und Consultant auf. Er betreut sowohl konzeptiv als auch operativ Kunden wie den Verband der Brauereien Österreichs, die Altstoff Recycling Austria, die PET to PET Recycling Österreich GmbH oder den SK Rapid und agiert seit Jahresbeginn als Senior Consultant.Seit 1. Februar ist Eike Steenken Junior Consultant bei Ecker & Partner. Er startete seine Karriere bei der Agentur im Juli 2018 im direkten Anschluss an ein halbjähriges Internship. Vor seiner Zeit in Wien absolvierte der gebürtige Norddeutsche den Bachelorstudiengang "Governance & Public Policy" an der Universität Passau und sammelte unter anderem während eines Praktikums beim Jordanian Hashemite Fund for Human Development (JOHUD) in Amman, Jordanien Erfahrung. Steenken betreut vor allem Kunden aus den Bereichen Luftfahrt, Immobilien sowie Finanzdienstleistungen und bringt in der Agentur sein Know-how für Public Affairs ein.