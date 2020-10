Dialogschmiede

Oliver Vogel, seit Oktober 2018 Geschäftsführer der Dialogagentur, avanciert zum Partner

Nach sechs Jahren als Teil der Geschäftsführung in der Serviceplan Gruppe in Österreich, einem Zwischenstopp bei der Digitalagentur Camao in Deutschland, ist er 2018 als Geschäftsführer zur Dialogschmiede gestoßen.