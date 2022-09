dentsu Austria

Anna Watson verstärkt die dentsu-Agentur-Tochter für Customer Experience Management (CXM) in Wien

Um Kund:innen in Österreich in den Bereichen UX und UI direkt vor Ort servicieren zu können, verstärkt Anna Watson Merkle als Lead Experience Consultant in Wien.

Anna Watson blickt hierbei auf 12 Jahre Erfahrung in den Fachgebieten Marketing sowie UX/UI-Consulting zurück, die sie im öffentlichen Bereich sowie im Banken-, Energie-, NGO- und internationalen NPO-Sektor sammelte. Zu ihren Kund:innen zählten dabei unter anderem die Uni Wien, Schloß Schönbrunn und Siemens Energy.





Bei der Entwicklung von kreativen, smarten und digitalen Lösungen kann das Wiener Team von Merkle a dentsu company nun auf den Erfahrungsschatz von Anna Watson zurückgreifen. In ihrer Rolle als Lead Experience Consultant werden nationale sowie internationale Kund:innen direkt und persönlich beraten. Im Vordergrund stehen hier vor allem komplexe Inhaltsangebote und Nutzerprozesse in eine verständliche Informationsarchitektur zu bringen. "Ganz getreu meines Mottos 'simplicity is my passion. complexity is my job' freue ich mich auf die neue Herausforderung das Team mit meinem Wissen, meiner Expertise und meiner Erfahrung im Bereich UX-Design zu bereichern und das Aufgabenfeld dadurch zu erweitern", so der Neuzugang.

Bei der Entwicklung von kreativen, smarten und digitalen Lösungen kann das Wiener Team von Merkle a dentsu company nun auf den Erfahrungsschatz von Anna Watson zurückgreifen. In ihrer Rolle als Lead Experience Consultant werden nationale sowie internationale Kund:innen direkt und persönlich beraten. Im Vordergrund stehen hier vor allem komplexe Inhaltsangebote und Nutzerprozesse in eine verständliche Informationsarchitektur zu bringen. "Ganz getreu meines Mottos 'simplicity is my passion. complexity is my job' freue ich mich auf die neue Herausforderung das Team mit meinem Wissen, meiner Expertise und meiner Erfahrung im Bereich UX-Design zu bereichern und das Aufgabenfeld dadurch zu erweitern", so der Neuzugang.