Von München aus soll Müller das Neukundengeschäft in Deutschland mitverantworten und als Bindeglied mit der US-Partneragentur Butchershop fungieren.

Seit 1. April ist Nina Müller Teil des moodley-Teams und wird in Zukunft für Business Operations im DACH-Raum zuständig sein. Vom Standort München aus soll sie im Besonderen das Neukundengeschäft in Deutschland mitverantworten und Key Accounts als Client Partner Manager führen. Ebenso werde sie als Bindeglied zwischen der Strategy, Design & Innovation Company moodley und der US-Partneragentur Butchershop mit Sitz in San Francisco fungieren. Beide Unternehmen haben bereits in der Vergangenheit in internationalen Projekten kooperiert – eine Initiative, die Müller in koordinierender Rolle weiter ausbauen soll. moodley ist mit rund hundert Strategie-, Design- und Technologieexpert:innen aus elf Ländern an den Standorten Graz, Wien und München vertreten.

'Beat Failure'-Methode

Im Silicon Valley geboren und mit einer deutschen Mutter aufgewachsen, war Müller bis vor Kurzem europäische Geschäftsführerin von Butchershop Global in Europa. In dieser Funktion hat sie auch die von ihr mitentwickelte „Beat Failure“-Methode in Europa eingeführt – ein Instrument, das Führungskräfte bei herausfordernden unternehmerischen Wendepunkten, sei es im Moment des Wachstums, der Skalierung, Evolution oder Transformation, unterstütze und das Müller auch im moodley-Serviceangebot forcieren werde. „Ich freue mich darauf, Ressourcen, Strategien und Tools von moodley und Butchershop für den Erfolg unserer Kund:innen zu nutzen und die Brücke zwischen den USA und dem Dach-Raum zu schlagen“, so Müller.