Seit Mai unterstützt sie die Wiener PR-Agentur in den Geschäftsressorts Public Sector sowie Digital Economy.

Teresa Lackner verstärkt seit Kurzem das Beraterinnenteam der PR-Agentur comm:unications als Junior PR Consultant. Die 24-Jährige wird dabei vorwiegend in der Kundenbetreuung und Medienarbeit in den Geschäftsressorts Public Sector und Digital Economy tätig sein. Zuvor war Lackner bereits Assistant und Junior Consultant bei alpha_z und PRofessional. „Teresa Lackner ist eine wunderbare Ergänzung für unser Team, das kompromisslos auf Qualität und Reichweite setzt. Sie zeichnet sich durch ihre Verlässlichkeit und ihr positives Wesen aus und bringt mit exzellenten Social-Media-Kompetenzen frische Ansätze mit in die Agentur. Wir freuen uns, sie mit an Bord zu haben“, sagt Agenturgründerin Sabine Pöhacker.