Der 47-Jährige steigt mit Jänner bei klar.Strategie- und Kommunikationsberatung ein, als Partner unter anderem neben Sepp Tschernutter.

„Wir kennen Boris seit vielen Jahren. Mit ihm holen wir einen erfahrenen Strategen und Kommunikationsexperten an Bord, der sowohl die Beratungs- als auch Unternehmensseite kennt,“ so klar-Managing-Partner Sepp Tschernutter. „Er erweitert nicht nur unser Portfolio in den Bereichen Digitale Kommunikation, Change Communication, Content Strategie, SEO und Social Media, sondern bringt auch sein Wissen und seine langjährige Expertise in den Zukunftsfeldern Energie und Klimaschutz mit ein.“