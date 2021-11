Goran Golik (Creative Director), Doris Christina Steiner (Ketchum Publico) und Lukas Fliszar (101) jurieren bei den diesjährigen ADCE-Awards.

Als österreichisches Mitglied des Art Directors Club of Europe stellt der Creativ Club Austria, neben Eva Oberdorfer (We Make Stories), die als Jurypräsidentin für die Kategorie „Brand Experience” jurieren wird, drei weitere Kreativexpert:innen für die ADCE-Jury 2021. Goran Golik (Creative Director) juriert in der Kategorie „Print & Outdoor“, Lukas Fliszar (101) in „Design“ und Doris Christina Steiner (Ketchum Publico) in „Integrated & Innovation“. Insgesamt 53 international führende Kreativexpert:innen aus 21 Ländern werden von 19. bis 24. November 2021 die besten Arbeiten prämieren und darüber entscheiden, welche Arbeiten in Europas „Champions League“ der Kreativität einziehen dürfen.