Die ACC startet 2022 mit einem personellen Umbau: Hanna Peluso-Nemec forciert zum Strategic Lead und Birgit Wagner verstärkt das Team als Creative Director.

Al s Strategic Lead verantwortet Peluso-Nemec zum einen die Kundenberatung als auch den strategisch wie analytischen Blick auf die Projekte, zum anderen zeichnet Birgit Wagner als Creative Director für Konzeption und Kreation verantwortlich. " Mit diesem Schritt möchten wir eine Professionalisierung durch klare Verantwortlichkeiten schaffen und schicken auch nach Außen ein klares Signal: Bei ACC sind Profis am Werk", erläutert Alexander Dresen, Geschäftsführer der Agentur.



Hanna Peluso-Nemec ist seit vielen Jahren im Team der ACC. Ihre Wurzeln liegen im Tourismus, wo sie über viele Jahre Wissen aufbauen konnte, welches sie unter anderem beim Kunden Stubaier Gletscher einbringt. Als Strategic Lead setzt sie sich intensiv mit der strategischen Markenkommunikation und somit mit der DNA jedes Kunden auseinander. "Bei ACC verstehen wir uns als Wissensarbeiter:innen der Markenkommunikation und -interaktion. Wir packen an: mit Herzblut und Commitment. Im kollaborativen Einverständnis erarbeiten wir Brand und Customer Experiences und schaffen Touchpoints mit der Marke", erklärt Peluso-Nemec und ergänzt: "Mit Birgit Wagner haben wir eine Outside-the-Box denkende Kreative für uns gewonnen, die mit originären kreativen Lösungen Antworten gibt, die unseren Auftraggeber:innen zu mehr Reichweite und Sichtbarkeit verhelfen werden."

Wagner ist seit über zwanzig Jahren in der Kommunikation tätig. Groß geworden bei Ogilvy in Wien folgten Stationen auf Agentur- wie Unternehmensseite in Österreich und Deutschland ehe sie 2013 selbst Unternehmerin wurde und Kunden konzeptionell, textlich und/oder im Projekt-Management betreute. N